Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarındaki araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından otoyolun Edirne yönü her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 17 ile 23. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatıldı. Bu nedenle, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Söke- Milas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 26 ile 33. kilometreleri arasındaki üstyapı, Tosya-Osmancık- Merzifon yolunun 11 ile 12. kilometrelerindeki şevlerden taş düşmesini önlemek amacıyla yapılan çelik ağ germe, Malatya- Sivas yolunun 30 ile 33. kilometreleri arasındaki Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek- Mut yolunun Ermenek şehir geçişi- Kazancı kavşağı arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Ermenek çevre yolundan gerçekleştiriliyor.

Sinop- Samsun yolunun 78 ile 81. kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışması dolayısıyla ulaşıma, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 7. kilometresindeki yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Hadımköy, Ermenek, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 09:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
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