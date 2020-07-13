Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı Kavşağı- Hadımköy Kavşağı 0-3'üncü kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne yönünde 22.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı- Samsun Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 36-42'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-İnönü- Kütahya yolunun 7-9'uncu kilometrelerinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Manavgat- Alanya Ayrımı-Beydiğin yolunun 51-67'nci, Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 14-20'nci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Niksar yolunun 49-50'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ermenek- Mut yolunun Ermenek Şehir Geçişi (Keleşoğlu Camii)- Kazancı Kavşağı arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Ermenek Çevre Yolu'ndan gerçekleştiriliyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 53-54'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Şanlıurfa şehir geçişinde 10-12'nci kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Hadımköy, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 08:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
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