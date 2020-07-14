Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Kırıkkale- Karakeçili yolunun 20-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun 10-58. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Seydişehir- Bozkır yolunun 6-16, Anamur- Aydıncık yolunun (Aydıncık şehir geçişi) 51-54, Selçuk- Kuşadası yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat- Zile yolunun 14-15. kilometrelerinde heyelan çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.