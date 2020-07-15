Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları arası Edirne yönünde devam eden üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri- Çatalca kavşakları 8-20 kilometreleri arasındaki asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 36-42 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir-Çandarlı yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten 2 yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 28-30 kilometreleri arasındaki üstyapı, Antakya- Reyhanlı yolunun 39-44 kilometreleri arasındaki üstyapı onarım, Balıkesir- Dursunbey yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy- Samsun kavşakları 2-3 kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten 2 yönlü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık- Merzifon yolunun 18-19 kilometrelerindeki şevlerden taş düşmesini önlemek amacıyla yapılan çelik ağ germe çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van- Erciş yolunun 20-23 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım sağ şeride yönlendiriliyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 19. kilometresindeki (Erikliman mevkisi) trafik uyarıcı sistemleri montaj çalışmaları nedeniyle her 2 yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.