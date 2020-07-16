Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarındaki araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Gökova- Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam- Çerkeş yolunun 0-29. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama çalışması yapıldığından, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Siirt- Batman yolunun 61-64. kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gökçebey-Yenice- Karabük yolunun 40-41. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Burdur- Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde Yol Kenarı Ağırlık Denetim İstasyonu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Mekece- Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İstanbul, Pozantı, Konya, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:47 Kaynak: AA

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