Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Serbest Bölge ve Çağlayan kavşakları arasında 7 ve 8. kilometrelerde yol çalışması yapıldığından, ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşakları arasındaki Gebze mevkisindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun her iki istikametinde Bursa Batı ve Karacabey kavşakları arasında yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.

Polatlı- Yunak yolunun 10-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması yapıldığından, ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Marmaris ayrımı- Ortaca yolunun 32-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 23-26. kilometrelerinde devam eden otoyol çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sinop- Ankara yolunun 91-92. kilometrelerinde Sinop yönüne olan bağlantı kolunda çalışma yapıldığından ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Kastamonu- Ilgaz yolunun 51-53. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 7. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Tatvan- Muş yolunun 16-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.