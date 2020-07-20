Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları Edirne yönünde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten 2 yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy- Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gökova- Köyceğiz yolunun 22-26. kilometrelerindeki (Döğüşbelen mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir- Akhisar yolundaki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede Geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Arpaçay- Çıldır yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kuşadası- Söke yolunun 5-7. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak il sınırı-Çaycuma- Bartın yolunun 10-16. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Hadımköy, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 08:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika
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