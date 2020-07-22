Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Mahmutbey Batı- Hadımköy kavşakları 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda otoyolun Edirne yönü 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 5-6. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple otoyolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Bozüyük-İnönü- Kütahya yolunun 7-9. kilometrelerindeki istinat duvarı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

O-4 Otoyolu'nun Adapazarı Kavşağı güneybatı mevkisi Ankara yönünde, değişken mesaj işareti tabelasının montaj çalışması yapılacak. Ekran montajı esnasında otoyol tek yönde kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Çalışmalar sırasında gerekli tüm emniyet önlemleri alınarak, onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemeleri gerçekleştirilecek.

Sinop-Samsun yolunun 68-72, Silifke- Mut yolunun 0-7, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 3-36. kilometrelerindeki heyelan önleme (şev temizliği) çalışmaları sebebiyle 07.00-19.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Van- Erciş yolunun 20-23. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma sağ şeritten kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, Hadımköy, Pozantı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 08:09 Kaynak: AA

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