Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı günü saat 07.00'ye kadar kurumun sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz yapılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri- Çatalca kavşakları 8-20. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşakları 0-2 kilometrelerindeki Ankara Niğde Otoyolu bağlantı çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer yönden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Kızılcahamam- Çerkeş yolunun 0-29. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, İstanbul- İzmit yolunun 10-11. kilometrelerindeki Gebze Doğu Kavşağı yapım, Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Söke- Milas yolunun 58-61. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Horasan-Karakurt- Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisindeki Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu faaliyetleri kapsamında üst geçit yapım çalışmaları yürütüldüğünden bu kesimde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.