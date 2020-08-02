Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 4 Ağustos Salı saat 07.00'a kadar kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde geçişler ücretsiz gerçekleştirilecek.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 17-23 kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışması sebebiyle Kızılcahamam-Gerede yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ile 46-47 kilometreleri arasındaki yol yapım, Gaziantep- Kilis yolunun 8-12 kilometreleri arasında yer alan Kalyoncu Üniversitesi mevkisindeki köprülü kavşak ve yol yapım, Ladik- Taşova yolunun 22-27 kilometreleri arasındaki BSK yapım, Kangal- Hekimhan yolunun 13-17 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yozgat- Zile yolunun 14-15 kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Kemalpaşa-Sarp yolunun 30. kilometresindeki Kemalpaşa şehir geçişinde meydana gelen yol çökmesi dolayısıyla Kemalpaşa-Sarp yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Siverek- Şanlıurfa yolunun 49-51 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Selçuk- Kuşadası yolunun 6-10 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.