Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Fırat Viyadüğü'nde Gaziantep istikametindeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Şanlıurfa istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun, Bursa batı ve Karacabey kavşaklarında her iki istikametteki yol çalışması dolayısıyla ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Piraziz-Giresun- Tirebolu yolunun 32-55. kilometrelerindeki tünellerde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 10 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde Keşap ve Geçilmez tünellerinde ulaşım tek şeritten kontrollü, Uluburun ile Arıdurak tünellerinde de servis yolundan gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşağı 0-2. kilometrelerinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul- İzmit yolunun 10-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke- Mut yolunun 32-33. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol trafiğe kapandı, bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut üzerinden devam ediyor.

Akseki-Manavgat- Alanya ayrımı yolunun 34-39. kilometrelerinde 13.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde gidiş şeridi servis yolundan sağlanıyor.

Karabük- Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.