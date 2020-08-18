Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze-Şekerpınar kavşakları 35-45. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, Gebze Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendirilerek, Şekerpınar gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 20-22. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 17-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-34. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Fatsa-Ordu yolunun 55. kilometresinde Gülyalı menfezinin yıkım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Biga-Bandırma yolunun 44-47. kilometrelerindeki (Bandırma şehir geçişi) kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerindeki (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.