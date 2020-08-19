Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren hattı yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları nedeniyle her iki yönde şerit daraltmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması sebebiyle 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Elmalı- Finike yolunun 22-42. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları devam ediyor.

Denizli- Acıpayam yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas Kavşağı) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 12.00-13.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Çan- Biga yolunun 35. kilometresindeki Çan Köprüsü'nde yıkım çalışmalarına başlanması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Eskişehir- Ankara yolunun 6-13. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Polatlı- Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ- Refahiye yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Erciş- Adilcevaz yolunun 13-18. kilometrelerinde bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.