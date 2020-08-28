Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 40-42. kilometrelerinde Bağlantı Yolu-1 ve Kirazpınar Bağlantı Yolu köprülerinde banketlere denk gelen alanlarda orta ayak imalat çalışması gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her iki yönde banketler trafiğe kapatılarak, ulaşım 3'er şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun her iki yönünde şerit daraltmaları yapılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Selçuk-Ortaklar- Aydın yolunun 0-2. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar yoluna yönlendirilecek.

Bolu- Mudurnu yolunun 4-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnegöl- Bozüyük yolunun 10-13. kilometrelerinde (Muratdere mevkisi) alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerinde (Himmetdede geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Rize yolunun Arsin şehir geçişi Fatih Mahallesi mevkisinde yaya üst geçidi yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Turhal- Tokat yolunun 23. kilometresinde (Şenyurt mevkisi) kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Kızıldağ- Refahiye yolunun 15-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, Bursa, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 08:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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