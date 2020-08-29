Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı- Mudanya Kavşağı arası 4'üncü kilometresinde, Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karaburun- Urla yolunun 0-1'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kumluca- Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beypazarı- Ayaş yolunun 35-40'ıncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü yapılıyor.
Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.
Ermenek- Mut yolunun 18-19'uncu kilometreleri (Çamlıca mevkisi) arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Keşan- Tekirdağ yolunun 25-29'uncu kilometrelerinde Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.
Çıldır- Ardahan yolunun 23-24'üncü kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Silopi-Habur yolunun 35-36'ncı kilometresinde Telkabin Köprüsü'nün bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 08:15 - Kaynak: AA
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