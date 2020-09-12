Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde sürücüler, alternatif kavşaklara yönlendiriliyor.
Silifke- Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometreler trafiğe kapatıldı. Bu bölgede trafik akışı Gülnar-Mut yolu üzerinden devam ediyor.
Selçuk- Aydın yolunun 34-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Bala-Karakeçili- Kaman yolunun 26-29. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla Kaman-Karakeçili-Bala istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Eğirdir- Gelendost yolunun 1-4. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 64-66. kilometrelerinde (Kozlu şehir geçişi) Kozlu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yozgat-Saraykent- Akdağmadeni yolunun 41-46. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 08:41 - Kaynak: AA
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