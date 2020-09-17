Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun 0-10. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları sebebiyle Aliağa istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Çankaya-Kıbrısköy kavşakları 0-1. kilometrelerinde, Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattındaki (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Samsun istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget Köprülü kavşaklarındaki yapım çalışmaları nedeniyle Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım alternatif kavşaklardan devam ediyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde bakım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 09.00-17.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Acıgöl-Nevşehir- Kayseri yolunun 26-27. kilometrelerindeki Nevşehir şehir geçişinde (Şifa Meydanı) köprülü kavşak alt geçidi bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple yol trafiğe kapatılarak, ulaşıma kavşak kollarından kontrollü izin veriliyor.

Ünye- Fatsa yolunun 0-14. kilometrelerindeki köprülerde genleşme derzi onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 2-15. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Orhangazi, Balıkesir, Susurluk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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