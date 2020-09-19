Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolunun Çankaya Kavşağı- Kıbrıs Köyü Kavşağı 0-1'inci kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer yönden iki yönlü sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolunun TEM Akyazı Kavşağı Kolu 1'inci kilometresinde yapılacak K74 Köprüsü orta ayağının imalatı için TEM Otoyolunun her iki yönünde sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolunun 0-2'nci kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle (Kuzey) Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta- Antalya yolunun 4'üncü kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle tırmanma şeridi trafiğe kapatıldığından, gidiş şeridi servis yolundan sağlanıyor.

Akhisar- Manisa yolunun 4-6'ncı kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 35-39'uncu kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım her iki yönde servis yoluna yönlendiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 56'ncı kilometresinde Liman köprüsünde yapılacak olan genleşme derzi onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Dursunbey- Harmancık yolunun 0-71'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.