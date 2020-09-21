Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul- Ankara istikameti, Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Karataş Viyadüğü ile Çankaya Kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Araban-Küsget köprülü kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla Gaziantep Kuzey Kavşağı trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım alternatif kavşaklardan devam ediyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Torbalı- Selçuk yolunun 0-2. kilometrelerindeki bordür ve hendek yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Silifke- Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometrelerde yol trafiğe kapandı. Sürücüler, servis yolu olarak Gülnar-Mut yolunu kullanıyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-76. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde, 25 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde bakım çalışmaları devam edecek. Bu kesimde, her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 10. kilometresinde (Tokat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, İstanbul, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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