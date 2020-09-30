Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı- Gebze Kavşağı 0-11. kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında (İstanbul- Ankara istikameti) Şekerpınar Kavşağından otoyol trafiğe kapatılarak D-100 yoluna yönlendirilecek, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM Akyazı Kavşağı Kolu 1. kilometresinde yapılacak K74 Köprüsü orta ayağının imalatı için TEM Otoyolunun her iki yönünde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya Kavşağı- Çankaya Kavşağı 15-17. kilometreleri arasında Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya Ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Dörtdivan Kavşağı- Gerede Kavşağı 0-5. kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü yapılacak.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı-Bilişim Vadisi Kavşağı arasında her iki istikamette yol bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 11. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-Yalova- İzmit yolunun 23-26. kilometreleri arasında Yalova Geçişi Dörtyol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle köprü geçişleri trafiğe kapatılarak ulaşım köprü yan kollarından gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 70-76. kilometreleri arasında bulunan Orhan Büyükalp, Adnan Sezgin ve Altan Ayağ tünellerinde 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacağından, her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Bingöl- Muş yolunun 32-36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 25. kilometresinde bulunan Araklı Tünelinin her iki tüpünde yapılacak olan aydınlatma sistemi bakım çalışması nedeniyle 30 Eylül 2020 - 1 Ekim 2020 tarihleri 08.00-17.00 saatleri arasında tüneller trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.