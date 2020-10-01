Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çatalca Kavşağı-Ahmediye üst geçidi mevkisinde, yaya üst geçidi çalışmaları nedeniyle otoyolun kuzey ve güney platformundaki hız şeritleri trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, banket ve ağır vasıta şeritlerinden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 6-10. kilometrelerinde Yenikent-Temelli yolu bağlantı kavşağı çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, diğeri istikametten kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde yol bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri- Tarsus Batı Kavşağı'ndaki heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke- Mut yolundaki heyelan nedeniyle 0-40. kilometreler trafiğe kapatılırken, ulaşım Gülnar-Mut yolundan sağlanıyor.

Tokat- Sivas yolunun 10. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli her iki tüpündeki aydınlatma sistemi bakım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Kumluca- Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İnegöl- Bozüyük yolunun 11-13. kilometrelerinde yaya alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kuşadası- Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramankazan, TEM Otoyolu, Yenikent, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 08:07 - Kaynak: AA

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