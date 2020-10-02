Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Şekerpınar Kavşağı- Gebze Kavşağı 0-11'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatleri arasında (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan otoyol trafiğe kapatılarak D-100 yoluna yönlendirilecek, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolunun Karataş Viyadüğü- Çankaya Kavşağı arasında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolunun Soma Kavşağı- Kırkağaç Kavşağı İzmir istikameti 5'inci kilometresinde yol bakım-onarım çalışması nedeniyle ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun İbrahimli Kavşağı- Kilis Kavşağı arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-22'nci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık- Tavşanlı yolunun 12'nci kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Elmalı- Finike yolunun 38-43'üncü kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım Çatallar-Elmalı servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Gerede-Ankara yolunun 20-23'üncü kilometreleri arasında üstyapı (BSK) yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-Gerede yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yusufeli-Uzundere- Erzurum yolunun 0-45'inci kilometreleri arasında yol bakım-onarım çalışmaları sebebiyle bugün saat 18.00'e kadar yol trafiğe kapatılacak.

Tirebolu- Doğankent yolunun 11'inci kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle yol ağır taşıt (kamyon, çekici, otobüs) trafiğine kapalı olup, hafif araçlar için ulaşım aynı güzergahtaki servis yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 08:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Son Dakika! Almanya Başbakanı Angela Merkel: Türkiye ile AB anlaşmasını görüşmek istiyoruz Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Ahıra giren boz ayılar, ailenin binbir emekle yetiştirdiği 70 koyunu telef etti Volkan Demirel ve Selçuk Şahin, koronavirüs tedbirlerini yok sayıp 16 kişilik arkadaş grubuyla buluştular Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti: Vatandaşa at eti yedirmişler Genç kadın, kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçakladı "Uçağı patlatacağım" diyen kadının yargılandığı davada karar verildi
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı Son Dakika! Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki Karabağ'a yoğun bombardımana başladı         
14:55
Macron'dan Müslümanları hedef alan proje: Başörtüsü yasaklanacak Macron'dan Müslümanları hedef alan proje: Başörtüsü yasaklanacak         
14:24
ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor ABD Başkanı Donald Trump uzmanlar açısından risk grubunda yer alıyor         
13:23
Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı         
13:08
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki yaş hatası izleyenlerin dikkatinden kaçmadı         
12:14
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Trump'ın koronaya yakalanması Simpsonlar dizisindeki kehaneti akıllara getirdi Trump'ın koronaya yakalanması Simpsonlar dizisindeki kehaneti akıllara getirdi         
11:42
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi Oyuncu Serenay Sarıkaya, 15 bin TL'lik terlikleriyle yine adından söz ettirdi         
11:22
Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek Vatandaşın abonelik iptali çilesi e-Devlet ile sona erecek         
10:58
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi İlk bölümü yayınlanmadan RTÜK'e şikayet edilen Kimsesizler dizisinin adı değiştirildi         
08:40
The Washington Post: Amerikalılar ve Starbucks, kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim'e teşekkür etmeli The Washington Post: Amerikalılar ve Starbucks, kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim'e teşekkür etmeli         
23:34
Sanayici babadan kraliyet ailesine: Delphine Boël, kralın kızı olduğunu kanıtlayarak resmen 'Belçika Prensesi' oldu Sanayici babadan kraliyet ailesine: Delphine Boël, kralın kızı olduğunu kanıtlayarak resmen 'Belçika Prensesi' oldu         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 15:26:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei