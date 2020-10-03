Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir Kavşağı 6-8'inci kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Emirdağ- Çay yolunun 18-19'uncu ve 46-47'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Selçuk- Aydın yolunun 34-39'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-22'nci kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Hanönü- Boyabat yolunun 18-21'inci kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Selim-Sarıkamış- Karakurt yolunun 23-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tortum- Erzurum yolunun 41-45'inci kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Trabzon- Maçka yolunun 24-25'inci kilometrelerinde bulunan Güney1-Güney2 Köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.

TEM Otoyolu, Eskişehir, Pozantı, Niğde, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 08:49 - Kaynak: AA

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