Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir Kavşağı 6-8'inci kilometreleri arasındaki üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı Kavşağı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.
Emirdağ- Çay yolunun 18-19'uncu ve 46-47'nci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Selçuk- Aydın yolunun 34-39'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivrihisar- Polatlı yolunun 19-22'nci kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.
Hanönü- Boyabat yolunun 18-21'inci kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Selim-Sarıkamış- Karakurt yolunun 23-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tortum- Erzurum yolunun 41-45'inci kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Trabzon- Maçka yolunun 24-25'inci kilometrelerinde bulunan Güney1-Güney2 Köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım servis yolundan sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 08:49 - Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi