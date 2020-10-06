Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun, Turgutlu-Akalın kavşakları İzmir istikameti 3. kilometrede yol bakım-onarım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek- Pozantı kavşakları yolunun 2. kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

TAG Otoyolunun Mersin Batı Alın gişeleri- Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Ankara istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kocaeli- Sakarya yolunun 20-21. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Kale yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 1. kilometresindeki Aydıncık Kavşak bölgesinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak bölgesine bağlanan imar yolu trafiğe kapatılacak. Bu yolu kullanacak sürücülerin Beyşehir Belediye Başkanlığı sorumluluğundaki yolları kullanmaları gerekiyor.

Merzifon- Havza yolunun 40-41. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapımı nedeniyle ulaşım her iki istikamette servis yollarından devam ediyor.

Bursa-Yalova- İzmit yolunun 23-26. kilometrelerinde Yalova geçişi kavşak köprülerindeki çalışmalar dolayısıyla trafik köprü yan kollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Pozantı, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 08:27 - Kaynak: AA

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