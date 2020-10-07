Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-8. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir Kavşağı-Elvankent Kavşağı istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Bilişim Vadisi kavşakları arasında her iki istikamette devam eden yol bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Şekerpınar mevkisinde bugün 15.00-18.00 saatlerinde 10'ar dakika aralıklarla enerji iletişim hattı geçişi yapılacak. Bu sebeple Pozantı-Niğde yönünde otoyol trafiğe kapatılacak.

Sakarya- Düzce yolunun 15. kilometresinde Kuzey Marmara Otoyolu yapım çalışmaları kapsamında menfez yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 16. kilometresinde Çeştepe Köprüsü'nün bakım onarım çalışması sebebiyle Ankara-Kızılcahamam istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 11. kilometresinde meydana gelen sel tahribatı nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 1. kilometresinde (Mehmet Ali Yılmaz tesisleri kavşağı) sinyalizasyon sistemi altyapı çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 08:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Trump, Clinton skandalı ve Rusya belgelerinin gizliliğini kaldırmak için yetki verdi Ankara'da pompalı tüfekli komşu dehşeti: 1'i ağır 3 kişi yaralandı KKTC'de Kapalı Maraş krizi! Halkın Partisi koalisyondan çekildi, hükümet düştü Mesut Özil, Arsenal'in maskotunun işten kovulmaması için maaşını ödemeyi önerdi Defne Samyeli ile Serdar Bilgili arasındaki buzlar eridi! İkili aşklarına kaldıkları yerden devam ediyor Azerbaycan Savunma Bakanı'ndan savaşın seyrini değiştirecek emir: Düşmanın askeri altyapısına saldırılacak Koronayla ilgili tüm bildiklerinizi unutun! Virüs dokunduğumuz yüzeylerden bulaşmıyor Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi
İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı İki gün sürecek! Meteoroloji'den dolu ve sağanak yağış uyarısı         
08:00
MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu MasterChef Türkiye'de tabağını yetiştiremeyen takım kaptanı şefler tarafından azarlanınca gözyaşlarına boğuldu         
07:24
Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti         
05:33
Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor Koronavirüsün beklenmedik yararlı bir özelliği keşfedildi: Acıyı uyuşturuyor         
22:52
Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı Canlı yayında, 11 yıl önce kaybettiği babasını hatırlayan Didem Arslan Yılmaz gözyaşlarını tutamadı         
21:27
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız         
20:40
Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı Korona talimatlarını çiğneyen Fırat Aydınus ve Yunus Yıldırım, baklava yerken yakalandı         
20:18
Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu Başkan Mustafa Cengiz'in yaptığı Falcao gafı, sosyal medyada gündem oldu         
19:40
Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı Beyin ameliyatı olan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, son halini paylaştı         
18:05
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşine 5 milyon lira boşanma tazminatı ödeyecek         
17:43
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez         
13:40
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 08:55:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei