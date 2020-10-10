Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

10.10.2020 08:19
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul Çamlıca Serbest Geçiş Sistemi'nin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde bugün 22.00 ile yarın 16.00 saatleri arasında 3 ve 4. şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlere yönlendirilecek.

Ankara Çevre Otoyolu, İncek Kavşağı-Pozantı Kavşağı yolunun 2'nci kilometresinde Ankara- Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak.

Manisa-İzmir yolunun 17-19'uncu kilometreleri arasında bulunan Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında (Gaziantep Çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolu üzerinde bulunan köprülerde genleşme derz ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 20-23'üncü kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat Şehir Geçişi) 10'uncu kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Antalya yolunun 29-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Muş-Ağrı yolunun 7-9'uncu kilometrelerinde BSK kaplamalı bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeride yönlendiriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İstanbul, Pozantı, Çamlıca, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi

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