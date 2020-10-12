Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu- Düzce il sınırı arasında viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle otoyolun İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirilecek ve Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapabilecek.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kesimi 7-11. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Gaziantep yönündeki 3 şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı hattında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İzmit- Kandıra yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Çubuklubaba Kavşağı trafiğe kapatıldı. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Denizli- Antalya yolunun 22-24. kilometrelerinde (Tavas- Muğla Kavşağı) bugün ve yarın 12.00-14.30 saatlerinde patlatmalı yapım çalışmaları gerçekleştirileceğinden yol trafiğe kapatılacak.

Boyabat- Saraydüzü yolunun 16-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sorgun- Çekerek yolunun 26-28 ve 40-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zigana- Gümüşhane yolunun 19-24. kilometrelerindeki Kürtün, Köprübaşı ile Torul tünellerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle 3 gün 08.00-17.00 saatlerinde bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.