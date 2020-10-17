Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce İl Sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul- Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 yoluna aktarılarak Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığından her gün otoyol 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor, Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Söke- Milas yolunun 21-27. kilometrelerindeki (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerde yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Akseki-Manavgat- Alanya ayrımı yolunun 50-54. kilometrelerinde bugün 13.00-17.00 saatleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Çanakkale-Çan yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki şeritte daraltma yapıldığından, Kars- Selim Ayrımı-Kötek yolunun 23-26'ncı kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 78-81. kilometrelerinde asfalt yapım çalışması nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.