Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Abant- Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ağır taşıt sürücüleri her iki yönde D-100 kara yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt sürücüleri İstanbul istikametini kullanabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatı dolayısıyla her iki yönde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silifke- Mut yolunun 32. kilometresindeki heyelan nedeniyle 0-40. kilometrelerde yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Gülnar-Mut yolu üzerinden sağlanıyor.

Sinop- Samsun yolunun 81-91. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 0-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım her iki yönde kontrollü devam ediyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 4. kilometresindeki heyelan dolayısıyla tırmanma şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler gidiş şeridinin servis yoluna yönlendiriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kuşadası- Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.