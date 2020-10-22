Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

22.10.2020 08:35
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğe kapatılarak, ulaşım hafif taşıtlar için İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant Kavşağı bölgesinde D-100 yolu üzerinden gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor. Edirne istikametindeki çalışma bitince İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Stadyum- Kuyuluk kavşaklarında heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Bilişim Vadisi kavşaklarında her iki istikamette yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Çağlayan- Mudanya kavşakları 4. kilometresinde Bandırma-Bursa-Ayazma- Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında otoyol geçişi üzerinde yapılan imalat çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 17-22. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı üst geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönde tek şeritten sürdürülüyor.

Kuşadası- Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Amasya- Turhal yolunun 64-69. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Kaynaşlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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