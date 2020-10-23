Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım hafif taşıtlar için İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamında yürütülen üst geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Söke- Milas yolunun 21-27. kilometrelerinde (Söke şehir geçişi) muhtelif kesimlerdeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat- Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 20-23. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Akseki-Manavgat- Alanya ayrımı yolu, 34-39. kilometrelerde 13.00-17.00 saatlerinde yapılacak patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Silifke- Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometreleri (Çamlıca mevkisi) ile Elazığ- Diyarbakır yolunun 19-21. kilometrelerindeki (Sivrice Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.