Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatılarak, ulaşım hafif taşıtlar için İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-İstanbul- Kocaeli il sınırındaki üstyapı çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul yönünde Orhanlı Kavşağı ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Kurtköy Kavşağı'ndan sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi kapsamındaki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık Nükleer Yolu mevkisindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akhisar- Manisa yolunun 4-6. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir- Akseki yolunun 34-39. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 13.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Zara yolunun 52-57. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.