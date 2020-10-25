Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-İstanbul- Kocaeli il sınırı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde Orhanlı Kavşağı ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Kurtköy Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Üniversite- Bornova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kavşak kolu 23.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım, Kütahya- Eskişehir yolu üzerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım, Sinop- Boyabat yolunun 21-30. kilometrelerinde yol bakım ve onarım, Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 52-58. kilometrelerinde Ormanlı ve Sümbüllü viyadüklerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.