Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

25.10.2020 09:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Orhanlı Kavşağı-İstanbul- Kocaeli il sınırı arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönünde Orhanlı Kavşağı ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım Kurtköy Kavşağı'ndan gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Üniversite- Bornova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu kavşak kolu 23.00-06.00 saatleri arasında trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım, Kütahya- Eskişehir yolu üzerindeki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım, Sinop- Boyabat yolunun 21-30. kilometrelerinde yol bakım ve onarım, Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 17-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 52-58. kilometrelerinde Ormanlı ve Sümbüllü viyadüklerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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