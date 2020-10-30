Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

30.10.2020 08:23
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı ile Bolu- Düzce il sınırı arasında 0-12. kilometrelerde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Söz konusu kesimde ulaşım, hafif taşıtlar için Ankara- İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek- Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Gaziantep çevre yolunun İbrahimli- Kilis kavşakları ile Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak ve yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Amasya- Turhal yolunun 26-56. kilometrelerinde köy kavşağı bağlantılarının yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 12-14. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Aşkale- Erzurum yolunun 21-23. kilometrelerinde köprü ve menfez yapımı dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Düzce, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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