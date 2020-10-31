Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-4. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer iki şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar kavşağından otoyol trafiğe kapatılıyor. Ulaşım D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım gerçekleşiyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Görükle- Bursa Çevre Yolu batı kavşakları 2. kilometresindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Havsa- Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Sinop- Boyabat yolunun 24-34. kilometrelerinde yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Lapseki- Çanakkale yolunun 22-27. kilometrelerinde kavşak köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

İnegöl- Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.