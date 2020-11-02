Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

02.11.2020 08:25
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerindeki viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikameti ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, hafif taşıtlar için otoyolun Ankara- İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlar için ise Kaynaşlı-Abant kavşaklarında D-100 yolundan sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri-Tarsus Batı Kavşağı'nda heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 11-13. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke-Erdemli-Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-34. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 20-23. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir- Dursunbey yolundaki köprülerde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Mersin, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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