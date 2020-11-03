Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-4. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Durağan- Vezirköprü yolunun 2-3. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yozgat şehir geçişi yolunun 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü sürdürülüyor.