Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

03.11.2020 08:13
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 10. kilometresinde yapılacak alt geçit çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-4. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım iki şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 34-36. kilometrelerinde sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Balıkesir- İvrindi yolunun 8-12. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Durağan- Vezirköprü yolunun 2-3. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Yozgat şehir geçişi yolunun 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü sürdürülüyor.

Kahramankazan, TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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