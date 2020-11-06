Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

06.11.2020 08:19
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol, her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul- Ankara yönünde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan-Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten devam ediyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Saraykent- Akdağmadeni yolunun 41-46. kilometrelerinde yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Havza- Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde demir yolu köprüsü yapım çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kuşadası- Söke yolunun 0-3. kilometrelerinde (Kuşadası şehir geçişi) yaya kaldırımı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Selim-Sarıkamış- Karakurt yolunun 18-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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