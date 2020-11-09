Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

09.11.2020 08:17
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolunun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 1-3. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şerit olarak sağlanıyor.

Anadolu Otoyolunun Bolu- Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-12. kilometrelerinde viyadüklerin genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım hafif taşıtlara Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü, ağır taşıtlara ise Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında D-100 yolundan gerçekleştiriliyor.

Havsa- Uzunköprü yolunun 3. kilometresinde Demir yolu Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafik kontrollü olarak devam ediyor.

İnegöl- Bozüyük yolunun 3-5. kilometrelerinde arasında alt geçit çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Emirdağ- Çay yolunun 18-19 ve 46-47. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Zonguldak- Bartın il sınırı-Bartın- Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Yozgat- Sorgun yolunun 0-15, Selim-Sarıkamış- Karakurt yolunun da 18-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Orhangazi, İstanbul, İzmir, Abant, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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