Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

16.11.2020 08:09
Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Mahmutbey Batı kavşakları arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti her gün 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sincan-Havalimanı istikameti katılım kolu ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın-Tarsus Batı kavşakları arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Karacabey- Bandırma yolunun 21-26. kilometrelerinde bulunan Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde Yeşilovacık Nükleer yolu mevkisinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bozkır- Hadim yolunun 26-27. ve 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) devam eden üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Piraziz- Giresun yolunun 9. kilometresindeki (Bulancak ilçe geçişi) yaya üst geçidi imalat çalışması sebebiyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat- Sorgun yolunun 0-15.,Göle- Ardahan yolunun 3-4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu, Mahmutbey, Hadımköy, Sincan, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

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