Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyol trafiğe kapatılıyor. Sürücüler, D-100 yoluna yönlendirilerek, Gebze Gişeleri'nden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nun Mersin Batı Alın Gişeleri ile Tarsus Batı Kavşağı arasında heyelan önleme ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 9-12. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü devam ediyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları dolayısıyla Eceabat-Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun- Ordu yolunun 9-85. kilometrelerindeki hasarlı köprülerin derzlerinin tamiri çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yenişehir- Bilecik yolunun 27-28. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde devam eden toprak işleri dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tatvan- Ahlat yolunun 18-20. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 41-46. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.