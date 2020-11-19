Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı istikameti katılım kolu, Kahramankazan-Havalimanı istikameti katılım kolları ve Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla- Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Karacabey- Bandırma yolunun 20-22. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Merzifon- Çorum yolunun 7. kilometresinde (Merzifon Havaalanı bağlantı kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir- Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl- Muş yolunun 12-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerindeki tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.