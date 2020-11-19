Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

19.11.2020 08:13
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy- Esenyurt kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı istikameti katılım kolu, Kahramankazan-Havalimanı istikameti katılım kolları ve Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla- Kale yolunun 32-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Karacabey- Bandırma yolunun 20-22. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Merzifon- Çorum yolunun 7. kilometresinde (Merzifon Havaalanı bağlantı kavşağı) kavşak imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Eskişehir- Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl- Muş yolunun 12-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin- Erzurum yolunun 41-61. kilometrelerindeki tüneller ve muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Kahramankazan, Esenyurt, Hadımköy, Eryaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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