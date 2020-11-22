Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Ankara kavşakları 1-3. kilometrelerinde genleşme derzi değişim çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Ankara Kavşağı, Eryaman-Havalimanı ve Kahramankazan-Havalimanı istikametlerindeki katılım kolları ile Erdoğan Tan Köprüsü'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İstanbul- İzmit yolunun muhtelif kesimlerinde 4 değişken mesaj işaretinin montajlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bundan dolayı 22-23 Kasım'da 20.00-05.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Bozüyük-Eskişehir- Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Ünye- Ordu yolunun 0-14. kilometrelerindeki hasarlı köprülerin derz tamir çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Mersin- Adana yolunun 25-26. kilometrelerinde Tarsus Şehir Hastanesi mevkisinde yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1. kilometrelerindeki (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çorum- Sungurlu yolunun 0-14 ve Göle- Ardahan yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.