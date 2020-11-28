Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

28.11.2020 08:59
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar Kavşağı- Gebze Kavşağı 0-11'inci kilometreleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'ndan otoyol trafiğe kapatılarak ulaşım D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek Kavşağı- Pozantı Kavşağı ikinci kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı-Orhangazi Kavşağı 6-8'inci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak her iki yönde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Turgutlu yolunun 13-15'inci kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 3-4'üncü kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48'inci kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 0-1'inci kilometrelerinde (Sivas şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Giresun- Trabzon yolunun 45-48'inci kilometrelerinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 24-28'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

TEM Otoyolu, Şekerpınar, Pozantı, Gebze, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kara yollarında durum - Son Dakika Ekonomi


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