Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer iki şeritten kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, her iki yönde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İstanbul istikametinde 2 şeritten devam ediyor. Otoyolun Savaştepe- Balıkesir Batı kavşaklarında da onarım çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep Çevre Otoyolu'nun İbrahimli- Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta- Eğirdir yolunun 14-17, Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Silifke- Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.