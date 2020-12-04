Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

04.12.2020 08:37
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Keşan- Gelibolu yolunun 51-55. kilometrelerinde Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamında üst geçit köprüsü, kiriş montajı, tabliye imalatı ve köprü yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yolun Eceabat-Gelibolu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikametinde aydınlatma direklerinde yapılacak armatör değişimi dolayısıyla bazı kesimlerde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma orta ve sağ şeritten izin veriliyor.

Karacabey- Bandırma yolunun 21-26. kilometrelerindeki Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Artvin-Borçka- Hopa yolunun 58-62. kilometrelerindeki (Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3 tünelleri arası) bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Akseki- Manavgat - Alanya ayrımı yolunun 50-54 kilometrelerinde bugün 17.00'ye kadar patlatmalı kazı çalışmaları dolayısıyla yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Gümüşova-Düzce- Bolu yolunun 3-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Gümüşova-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Mecitözü- Amasya yolunun 8-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Gaziantep- Birecik Otoyolu'nun Nizip- Kilis kavşakları 3-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir- Seydişehir yolunun 0-4. kilometrelerinde Beyşehir çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu, Kahramankazan, Savaştepe, Gelibolu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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