Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5'inci kilometrelerinde TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest-Gemlik kavşaklarındaki yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.
Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 24-28'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ankara-Bala- Karakeçili yolunun 34-36'ncı kilometrelerinde (Bala Alt Geçidi) sanat yapısı yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.
Anamur- Aydıncık yolunun 23-25. kilometrelerinde (Yeşilovacık nükleer yolu mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 5-6'ncı kilometreleri ile Ankara- Niğde Otoyolu'nun Bozkır Kavşağı bağlantı yolunda yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Bozkır Kavşağı'ndan iki yönlü ve kontrollü yapılıyor.
Serik- Manavgat yolunun 12'nci kilometresindeki Serik- Belek Ayrımı Köprülü Kavşağı'nda köprü genleşme derzi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yolun Antalya geliş istikametindeki köprü trafiğe kapatılarak sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Mecitözü- Amasya yolunun 8-10. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Hopa- Borçka yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolu şeklinde tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.
Adilcevaz- Erciş yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
- Kaynak: AA
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