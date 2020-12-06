Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde (İstanbul-Ankara) Şekerpınar Kavşağı'nda otoyol trafiğe kapatılıyor. Bu nedenle ulaşım, D-100 yoluna yönlendirilerek Gebze gişelerinden tekrar otoyola katılım sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa- Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerindeki heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Akhisar- Manisa yolunun 5-6. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım, Amasya- Turhal yolunun 26-56. kilometrelerindeki köy kavşak bağlantılarının yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya- Ereğli yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 6-7. kilometrelerindeki (Himmetdede Geçişi ) köprü yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Maçka yolunun 0-1. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla 20.00-08.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Finike- Kumluca yolunun 8. kilometresindeki köprü genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Antalya istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu kapsamındaki üst geçit çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.