Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

09.12.2020 08:21
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 31 Aralık'a kadar otoyolun İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sürdürülecek.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara istikameti Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerinden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşaklarında yapım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlanıyor.

Keşan- Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Gelibolu yönünden gidiş geliş şeklinde izin veriliyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7, Seydişehir- Akseki yolunun 21-37, Sorgun- Çekerek yolunun 20-22 ve 25-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Artvin- Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 9-11. kilometrelerinde heyelan önleme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Milas- Yatağan yolunun 49-51. kilometrelerinde (Yatağan şehir geçişi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, İstanbul, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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