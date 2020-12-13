Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray Kavşağı- Çorlu Kavşağı arasında alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan Kavşağı- Ankara Kavşağı 3-5'inci kilometreleri arasında, TAI-TUSAŞ yoluna bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul ve Ankara istikametlerinde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-11'inci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa- İzmir yolunun 17-19'uncu kilometrelerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikameti istinat duvarı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya- Bozkır yolunun 33-34 ve 44-45'inci, Trabzon- Gümüşhane yolunun 25-31'inci ve Göle- Ardahan yolunun 27-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 24-28'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karacabey- Bandırma yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında bulunan Karadere ile Canbolu köprülerinde genleşme derzi bakım-onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 32-34'üncü kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.